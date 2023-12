Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen - Böhringen, B 34, Lkr. Konstanz) Unfall fordert zwei leicht verletzte Personen und 20.000 Euro Schaden

Singen - Böhringen, B 34, Lkr. Konstanz (ots)

Am Mittwochmorgen ist es kurz nach 06 Uhr zwischen Singen und Böhringen, auf der Bundesstraße 34 im Bereich der Abzweigung Richtung Steißlingen, zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und rund 20.000 Euro Sachschaden gekommen. Eine 50-Jährige fuhr mit einem VW Polo auf der B 34 von Singen in Richtung Böhringen und wollte an der Abzweigung nach links abbiegen, um der B 34 in Richtung Steißlingen zu folgen. Hierbei kam es zur Frontalkollision mit einem bevorrechtigten und von Böhringen Richtung Singen fahrenden Fiat Doblo Kleintransporter eines 36-jährigen Fahrers. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelregelung der Abzweigung außer Betrieb. Eintreffende Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Personen zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Singen. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

