POL-KN: (Konstanz) Pedelec-Fahrerin und Fahrerin eines E-Scooters bei Zusammenstoß leicht verletzt

Konstanz (ots) - Über 30.000 Euro Sachschaden sowie ein leicht verletzter Taxifahrer sind die Folgen eines Unfalls, der sich am späten Dienstagabend auf der Straße Bahnhofplatz ereignet hat. Gegen 23.10 Uhr stieg ein Mann am Bahnhof Konstanz in den Fond eines Taxis der Mercedes E-Klasse und wollte sich zu einem ...

mehr