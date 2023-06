Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand im Kleingartenverein Hegelsberg: Mann leicht verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am Sonntag, den 11.06.2023, kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Brand im Kleingartenverein. Ein aufmerksamer Zeuge stellte in der Nacht ein ungewöhnlich helles Licht fest. Schnell war ihm klar, dass es sich hierbei um ein Feuer handeln musste. Am Ort des Geschehens angekommen stellte er zusammen mit einem weiteren hinzugekommenen Kleingärtner fest, dass sich noch eine Person in der brennenden Hütte befand. Sie retteten den Mann aus der Hütte und löschten mit einem Schlauch das Feuer. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte die Gartenhütte Feuer gefangen. Hierbei wurde eine Gebäudewand, ein Sonnenschutz und diverses Mobiliar beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Der in der Hütte schlafende 55-jährige Mann wurde vermutlich durch Rauchgase verletzt und zum Klinikum Kassel verbracht. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, Hinweise auf Brandstiftung liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Die Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat K11 der Kasseler Kriminalpolizei dauern an.

