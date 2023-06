POL-KS: Landkreis Kassel: Aufhebung der Vermisstensuche nach dem 57- jährigen Gerhard M.

Kassel (ots) - Kaufungen (Landkreis Kassel): Am heutigen Freitagmorgen kam es in der Leipziger Straße in Oberkaufungen mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls beim Fahrer zu einem Alleinunfall eines Pkw. Das Fahrzeug war gegen 8:50 Uhr in Fahrtrichtung Kassel in Höhe der Straße "Am Mühlenplatz" nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Poller sowie anschließend gegen den Mast eines Schildes ...

