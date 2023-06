Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Bränden im Habichtswald: Kripo ermittelt zwei Tatverdächtige zu zweitem Brand

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere Pressemitteilung vom 05.06.2023, die Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5525226 abrufen können.)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Die umfangreichen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo zu den beiden Bränden, die sich am vergangenen Wochenende im Habichtswald, nahe der Ehlener Straße, ereigneten, haben zu zwei Tatverdächtigen geführt. Wie die Kriminalbeamten berichten, sind sie im Zuge der Ermittlungen und durch verschiedene Hinweise auf zwei 18 und 20 Jahre alte Männer aus Kassel aufmerksam geworden, die zumindest im Zusammenhang mit dem zweiten Brand am Sonntag gestanden haben sollen. Die beiden Tatverdächtigen räumten gegenüber den Ermittlern am heutigen Freitag ein, für den Brand am Sonntag verantwortlich gewesen zu sein. Zu dem ersten Brand am Samstag machten sie bislang keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen gegen beide sowie zu dem ersten Brand dauern derzeit an.

Die beiden Brände hatten sich am Samstag, gegen 12:15 Uhr, und am Sonntag, gegen 15:30 Uhr, nahe der Ehlener Straße, zwischen dem dortigen Golfplatz und dem "Herbsthäuschen", ereignet. Beide Feuer hatten große Löscheinsätze der Feuerwehr erfordert, wobei bei dem Waldbrand am Samstag neben zahlreichen Feuerwehrkräften auch ein Polizeihubschrauber zum Löschen eingesetzt wurde. Von dem Feuer am Samstag waren rund 3.000 Quadratmeter Wald betroffen, am Sonntag eine Fläche von weiteren 2.500 Quadratmetern.

