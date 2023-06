Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter raubt Seniorin an Haltestelle "Dennhäuser Straße" die Handtasche: Polizei bittet um Hinweis auf Täter

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstagmittag an der Haltestelle "Dennhäuser Straße" einer Seniorin die Handtasche geraubt. Der Unbekannte hatte sich der 81-Jährigen aus dem Landkreis Kassel gegen 11:50 Uhr mit einem Fahrrad genähert und sein Rad an der Haltestelle plötzlich fallen lassen. Im selben Augenblick beugte er sich über die sitzende Seniorin und riss an deren Handtasche. Das Opfer konnte die Tasche noch einen Moment lang festhalten, bis jedoch die Griffe rissen und der Täter die Handtasche mitsamt Portemonnaie erbeuten konnte. Mit dieser flüchtete er zu Fuß in Richtung Grunnelbachstraße und ließ das Fahrrad am Tatort zurück. Zeugen der Tat alarmierten daraufhin sofort die Polizei. Die Fahndung nach dem flüchtigen Räuber durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte anschließend leider nicht mehr zum Erfolg.

Es soll sich bei dem Täter um einen ca. 30 Jahre alten und etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit kurzen dunklen Haaren und dunklem Teint gehandelt haben, der mit einem weißen T-Shirt und einer ¾-Khakihose bekleidet war.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell