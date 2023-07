LPI-GTH: Wiesenstück in Brand - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Ein alkoholisierter Radfahrer wurde gestern Abend gegen 23.00 Uhr in der Auestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 55-Jährige wurde mit rund 1,9 Promille in der Atemluft getestet. Zu Beweiszwecken ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 ...

mehr