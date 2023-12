Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Liggeringen - Bodman, K 6100, Lkr. Konstanz) Kontrolle über Auto verloren und im Straßengraben gelandet - 10.000 Euro Schaden

Radolfzell am Bodensee, Liggeringen - Bodman, K 6100, Lkr. Konstanz (ots)

Am späten Dienstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, hat ein 56-jähriger Fahrer eines Mercedes auf der Fahrt von Liggeringen in Richtung Bodman die Kontrolle über seinen Wagen verloren, ist von der Kreisstraße 6100 abgekommen und im Straßengraben gelandet. Bei dem Unfall entstand an dem schon älteren Mercedes wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme gab der 56-Jährige an, dass ihm ein unbekanntes Fahrzeug auf der K 6100 halb auf seinem Fahrstreifen entgegenkam, weshalb er nach rechts ausgewichen und es dann zum Unfall gekommen sei. Zu einem Kontakt mit dem anderen Fahrzeug sei es nicht gekommen. Eine Beschreibung zu dem anderen Wagen konnte der Mann nicht abgeben. Personen, die gegebenenfalls Beobachtungen zu dem geschilderten Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel.: 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

