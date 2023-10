POL-PPMZ: Budenheim; BOS-Gemeinschaftsübung am 14.10.2023 in Budenheim

Mainz-Weisenau (ots) - Am frühen Freitagabend kam es gegen 17:30 Uhr in Mainz Weisenau zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 86-jährigen Mainzerin. Die Frau war zu Fuß und mit Krücken in der Chattenstraße unterwegs, als sich von hinten ein bislang unbekannter junger Mann näherte und ihr die Umhängetasche entriss. Der Täter flüchtete im Anschluss zu Fuß in ...

