POL-PPMZ: Alzey; Versuchtes Tötungsdelikt am Bahnhof Alzey - Folgemeldung der StA Mainz und des PP Mainz

Nachdem es am Freitag, dem 13.10.2023, zu einem Messerangriff unter Familienangehörigen am Bahnhof Alzey kam, hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz am heutigen Morgen die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einer psychiatrischen Einrichtung wegen eines versuchten Tötungsdeliktes angeordnet.

Die 55-jährige Mutter und der 21- jährige Bruder wurden bei der Tat leicht verletzt.

Die Ermittlungen werden durch das K11 des Polizeipräsidiums Mainz im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz geführt.

Nähere Angaben zu Tatablauf und dem Motiv können derzeit nicht gemacht werden.

