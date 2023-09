Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht im Begegnungsverkehr auf der L484

Niedersimten (ots)

Am Sonntag, um 09:55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer mit seiner Ducati die L484 von Niedersimten kommend in Fahrtrichtung Obersimten. In der ersten Rechtskurve nach dem Ortsausgang schnitt ein entgegenkommender, älterer, dunkler Golf dessen Fahrspur. Dadurch kam der Motorradfahrer ins Schleudern und rutschte über die Fahrbahn in den linken Straßengraben. Er blieb unverletzt. Das Motorrad wurde total beschädigt, was einem Wert von circa 20.000 Euro entspricht. Der Fahrer des VW Golf setzte seine Fahrt einfach fort. Zu einem Kontakt zwischen VW Golf und Motorrad war es nicht gekommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

