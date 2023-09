Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeutel in voll besetztem Stadtbus gestohlen

Pirmasens (ots)

Ein 46-jähriger Mann aus Pirmasens fuhr am letzten Donnerstag mit dem Bus der Linie 208 vom Exerzierplatz in Richtung Berliner Ring. In dem gut gefüllten Bus wurde ihm von einem unbekannten Täter und unbemerkt der Geldbeutel mit 800 Euro Inhalt aus der rechten Gesäßtasche entwendet. Als Tatzeit ist der Zeitraum von 13:30 bis 15:15 Uhr angegeben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

