Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen

Lemberg (ots)

Am Sonntag, den 10.09.2023, kam es gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße L 487 zwischen Salzwoog und Ludwigswinkel zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz kam aus bisher noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und fuhr in den Gegenverkehr. Dort streifte er zunächst zwei entgegenkommende PKW, ehe er frontal mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Die beiden aus Baden- Württemberg stammenden Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Fahrzeugs verstarben aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit. Der 27-jährige Mann und seine 18-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser abtransportiert. Die weiteren Unfallbeteiligten erlitten lediglich leichtere Verletzungen. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Die Sperrung wird vermutlich bis zum Folgetag (11.09.2023, 11.00 Uhr) bestehen. Zur medizinischen Versorgung der Verletzten waren mehrere Rettungswägen und zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Verkehrsgutachter beauftragt.|pidn

