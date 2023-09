Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am Samstagabend gegen 23 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann in Bubenhausen dabei betroffen, wie er mit seinem Pkw im alkoholisierten Zustand am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Ein angebotener Alkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der Fahrzeugführer musste die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen. Im jeweils eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurde der Führerschein zur Beantragung der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Dem Fahrer droht neben einer Geldstrafe noch ein mehrmonatiger Entzug der Fahrerlaubnis. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell