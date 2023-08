Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (18.08.2023), 16.00 Uhr bis Montag (21.08.2023), 15.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Schillstraße und beschädigten dort diverse Gegenstände.

Lechhausen - Am heutigen Dienstag (22.08.2023) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hecke in der St.-Lukas-Straße, indem sie gegen 03.00 Uhr offenbar einen pyrotechnischen Gegenstand in die Hecke warfen. Dadurch geriet die Hecke in Brand und wurde durch Anwohner gelöscht.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen u.a. wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell