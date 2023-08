POL-NOM: Fund von Betäubungsmitteln in Wohnung

Northeim (ots) - Hardegsen, Vor dem Tore, Mittwoch, 16.08.2023, 16.45 Uhr bis 17.05 HARDEGSEN (Wol) - Pkw touchiert und anschließend weggefahren. Eine bislang unbekannte Person touchierte am Mittwoch in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17.05 Uhr den geparkten Pkw Volvo der Geschädigten. Der Pkw Volvo war zu dem Zeitraum ordnungsgemäß in der Straße "Vor dem Tore" in Hardegsen geparkt. Anschließend entfernt sich die ...

mehr