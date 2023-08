Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß mit parkendem Pkw

Northeim (ots)

Hardegsen, Vor dem Tore, Mittwoch, 16.08.2023, 16.45 Uhr bis 17.05

HARDEGSEN (Wol) - Pkw touchiert und anschließend weggefahren.

Eine bislang unbekannte Person touchierte am Mittwoch in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17.05 Uhr den geparkten Pkw Volvo der Geschädigten. Der Pkw Volvo war zu dem Zeitraum ordnungsgemäß in der Straße "Vor dem Tore" in Hardegsen geparkt. Anschließend entfernt sich die verursachende Person unerlaubt vom Unfallort, ohne der Feststellungs- und Wartepflicht nachzukommen.

Am Pkw Volvo entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Hardegsen unter 05505 509230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell