POL-NOM: Versuchter Telefonbetrug mit Gewinnspielversprechen

Northeim (ots) - Northeim, Güterbahnhofstraße, Mittwoch, 16.08.2023 gegen ca. 11.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Kinderwagen am Bahnhof gestohlen. Gegen ca. 11.00 Uhr am Mittwoch entwendete eine bislang unbekannte Person einen Kinderwagen am Ausgang der Bahnhofspassage/ Busbahnhof. Die geschädigte Person hatte den Kinderwagen wenige Minuten unbeaufsichtigt abgestellt. Im Kinderwagen befanden sich diverse Wertgegenstände, Bargeld und Ausweisdokumente. Bei dem Kinderwagen handelt ...

