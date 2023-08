Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kontrollen zum Start des neuen Schuljahres

Northeim (ots)

Northeim, Schillerstraße / Goethestraße, Donnerstag, 17.08.2023, 07.30 - 08.15 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Verheißungsvoller Start.

Am Donnerstagmorgen gab es eine gemeinsame Kontrolle vom Ordnungsamt und der Polizei Northeim an der Martin-Luther-Grundschule.

Am Montag wurde die neue Elternhaltestelle eingeweiht. Vom ADAC heißt es dazu: "Aus Sicht des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt sind Hol- und Bringzonen mit Abstand zur Schule ideal für die Eltern, die nicht auf das Auto verzichten können. Die Kinder haben so die Möglichkeit den Rest des Weges zu Fuß zurückzulegen und dennoch aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen."

Viele nutzten die Elternhaltestelle wie angedacht. Einige mussten jedoch auf die richtige Nutzungsweise hingewiesen werden. Die Haltestelle ist nur zum Aus- bzw. Einsteigen der Kinder zu nutzen. Ein Parken, um die Kinder anschließend zum Haupteingang der Schule zu bringen, ist nicht gestattet. Die Hinweise wurden dankend angenommen und alle äußerten ihr Verständnis.

Einige mussten darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Raustraße nicht zu befahren ist. Auch dort kam es in der Vergangenheit zu Verkehrsverstößen durch Elternteile.

In der Schillerstraße kam es vereinzelt zu Verstößen und damit einhergehenden kurzfristigen Störungen des Verkehrs. Diese wurden aufgrund der nun erfolgten Neuerung mündlich verwarnt und die Eltern folgten anschließend den Hinweisen der vor Ort befindlichen Kolleg/-innen.

Eine Handvoll von Eltern äußerte ihren Unmut über die Vorschriften und Kontrollen.

Weitere Kontrollen werden durch das Ordnungsamt und die Polizei erfolgen. Auch zu den Abholzeiten werden Kontrollen stattfinden.

Bei den heutigen Kontrollen musste zudem festgestellt werden, dass einige wenige Kinder in den Fahrzeugen nicht richtig gesichert waren. Ein Umstand, der schwerwiegende Verletzungen bei Verkehrsunfällen nach sich ziehen kann. Die Polizei Northeim appelliert daher, auf die richtige Sicherung der Kinder im Fahrzeug zu achten.

