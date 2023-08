Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Bundesstraße 445-Gemarkung Bad Gandersheim Dreilinden. Zeit: Mittwoch, 16. August 2023, 12.25 Uhr. Eine 63-jährige Bad Gandersheimerin befuhr mit ihrem PKW Audi die Bundesstr. 445, von Rimmerode kommend, in Richtung Bad Gandersheim und sie geriet nach der Einmündung Bentierode nach links über den entgegenführenden Fahrstreifen, danach auf den Grünstreifen und im weiteren Verlauf nach Durchfahren vom Straßengraben, auf dass angrenzende Weizenfeld, wo der Audi zum Stillstand kam. Die Fahrerin und ihr Begleiter (88 -jähriger Beifahrer) wurden durch den Unfall leicht verletzt und sie wurden dem Krankenhaus Northeim mittels Rettungswagen zugeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen und dauern an und am PKW Audi entstand leichter Sachschaden in Höhe von 2000.-Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr geregelt, so dass andere Verkehrsteilnehmer nur geringfügig beeinträchtigt wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell