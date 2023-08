POL-NOM: Nach Unfall weggefahren

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT DINKELHAUSEN, K 445, Dienstag, der 15.08.2023, 19:00 Uhr. Ein 61 jähriger PKW Fahrer aus Göttingen befuhr die K 445 aus Uslar kommend in Richtung Dinkelhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kam im Seitengraben zum Stehen. Dabei touchierte er einen Leitpfosten. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

