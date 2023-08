Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Mittwoch, 16.08.2023, wurde ein 58 jähriger Einbecker, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, gegen 00.10 Uhr in der Stiftstraße kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein anschließend durchgeführter Alkotest ergab einen Wert, der im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahr wurde ihm untersagt.

