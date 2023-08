Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Arbeitsgeräten

Uslar (ots)

USLAR, (go), OT VOLPRIEHAUSEN, SCHLARPER STRASSE, (BAUSTELLE/ECKE ROTHENBERGSTRASSE), zwischen Donnerstag, 10.08.2023, 16:30 Uhr und Sonntag, 13.08.2023, 20:40 Uhr. Unbekannte Täter öffneten drei, mit einem Vorhängeschloss gesicherte, Baucontainer und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte. Das Schloss wurde am Bügel, vermutlich mit einem Trennwerkzeug, durchschnitten. Es wurde sichergestellt. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell