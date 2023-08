Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines E-Scooters

Uslar (ots)

USLAR, (go), OT VOLPRIEHAUSEN, DELLIEHÄUSER STRASSE (NÄHE FRISEURSALON), Samstag, 12.08.2023, zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten, einen im Hausflur abgestellten, E-Scooter der Marke KSR Group in der Farbe schwarz, während ein Hausbewohner kurz das Haus verlassen hatte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

