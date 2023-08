POL-FR: Laufenburg: Fahrzeug auf Discounter-Parkplatz angefahren

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 06.08.2023, gegen 18.15 Uhr brach eine bislang unbekannten Täterschaft in einen Lebensmittelmarkt in der Seilmattenstraße in Waldkirch-Kollnau ein. Über die Höhe des Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen hatten in diesem Zeitraum einen verdächtigen Mann gesehen, der jedoch nicht näher beschrieben werden ...

