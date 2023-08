Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch/Kollnau: Einbruch in Lebensmitteldiscouter - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 06.08.2023, gegen 18.15 Uhr brach eine bislang unbekannten Täterschaft in einen Lebensmittelmarkt in der Seilmattenstraße in Waldkirch-Kollnau ein.

Über die Höhe des Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen hatten in diesem Zeitraum einen verdächtigen Mann gesehen, der jedoch nicht näher beschrieben werden kann.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

