POL-FR: Böllen: Mit Kleintransporter auf der Landstraße 131 Abhang hinuntergerutscht

Freiburg (ots) - Angezündete Räucherstäbchen in einer Zierpflanze verursachte am Montag, 07.08.2023, gegen 00.45 Uhr, in einem Hochhaus am Marktplatz einen größeren Feuerwehreinsatz. Nach einem Toilettengang bemerkte eine 30-jährige Frau die durch angezündete Räucherstäbchen in Flammen stehende Pflanze und ...

