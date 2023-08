Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Während der Versorgung der Einkäufe Geldbörse aus Pkw entwendet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 04.08.2023, gegen 18.30 Uhr, trug eine 51-jährige Frau ihre getätigten Einkäufe in das Haus und dabei stand ihr VW Polo unverschlossen in der Säckinger Straße / Einmündung Albert-Richter-Straße. Diesen Moment nutzte ein Unbekannter aus und entwendete die Geldbörse und einen Schlüsselbund der 51-Jährigen aus dem VW Polo. In der roten Ledergeldbörse befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten sowie Bargeld.

