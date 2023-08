Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - drei Fahrzeuge beschädigt

Freiburg (ots)

Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Freitag, 04.08.2023, kurz vor 11.00 Uhr, die Mattstraße in Richtung Hinterdorfstraße und musste an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 68-jährigen Pkw-Fahrer, welcher noch versuchte zu bremsen. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw des 86-Jährigen mit dem entgegenkommenden Pkw sowie mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Es sei niemand verletzt worden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

