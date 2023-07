Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt; Missbräuchliche Nutzung einer EC Karte

Mainz - Neustadt (ots)

Am 13.07.2023 - gegen 10:00 Uhr - bekam ein 43-jährige Bischofsheimer nichtsahnend Nachrichten von Kontoabbuchungen auf sein Handy, wodurch ihm erst der Verlust seiner Geldbörse mit Bargeld und sämtlichen Karten auffiel. Die Handybenachrichtigungen zeigten an, dass ein bislang unbekannter Täter in einem Kiosk in der Gaustraße damit eingekauft haben soll. Die Videoaufzeichnungen des Kiosks wurden durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 sichergestellt und die Karte gesperrt.

Bislang ist jedoch noch unklar, wie der Täter an die Geldbörse des Bischofsheimers rangekommen sein soll.

Der unbekannte Täter soll eine kräftige Statur mit dunklen Haaren gehabt haben. Zudem trug er eine beige Hose mit kariertem Hemd, eine Brille, eine rote Uhr und einen schwarzen Rucksack.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

