Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Mainz (ots)

Am späten Donnerstagabend ereignete sich gegen 22 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Motorradfahrerin aus Oppenheim schwer verletzt wurde. Die Motorradfahrerin befuhr mit ihrem Zweirad die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Mainz-Hechtsheim. Vermutlich auf Grund einer Unachtsamkeit touchierte sie die linke Randsteinbegrenzung und verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 19-Jährige kam zu Fall und rutschte mit dem Motorrad gegen einen massiven Metallpfeiler. Das Kraftrad fing sofort Feuer. Durch das umseitige und geistesgegenwärtige Verhalten eines Straßenbahnführers konnte Schlimmeres verhindert werden. Er löschte das Krad und die 19-Jährige blieb von den Flammen verschont. Auf Grund des Sturzes zog sich die Frau aus Oppenheim multiple Verletzungen zu, die in einem Mainzer Krankhaus behandelt werden. Für ca. 30 Minuten war der Straßenbahn- und Fahrzeugverkehr eingeschränkt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell