POL-PPMZ: Aufhebung der Vollsperrung im Hechtsheimer Tunnel

Ober-Olm (ots) - Zu einem nicht ganz alltäglichen Diebstahl kam es am gestrigen Dienstag gegen 11 Uhr in der Obergasse in Ober-Olm. Zumindest überrascht, dürfte eine 49-jährige Ober-Olmerin gewesen sein, als sie einen fremden Mann in ihrem Hausflur ertappte. Der Mann war scheinbar durch die offenstehende Haustür gekommen und hatte sich an der Handtasche der Frau zu schaffen gemacht. Als er dann von der Eigentümerin ...

mehr