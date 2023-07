Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Olm; Dreister Dieb gibt Beute zurück

Ober-Olm (ots)

Zu einem nicht ganz alltäglichen Diebstahl kam es am gestrigen Dienstag gegen 11 Uhr in der Obergasse in Ober-Olm.

Zumindest überrascht, dürfte eine 49-jährige Ober-Olmerin gewesen sein, als sie einen fremden Mann in ihrem Hausflur ertappte. Der Mann war scheinbar durch die offenstehende Haustür gekommen und hatte sich an der Handtasche der Frau zu schaffen gemacht.

Als er dann von der Eigentümerin erwischt wurde, gab er, dass aus der Handtasche geklaute Bargeld zurück, entschuldigte sich und flüchtete aus dem Haus. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Täter bislang nicht festgestellt werden.

Er wird als 1,75m groß mit normaler Statur und dunklem, schütteren Haar beschrieben. Zudem soll er Ende 50 gewesen sein und habe einen osteuropäischen Akzent gehabt. Er trug ein helles Poloshirt, eine helle Hose und eine Umhängetasche.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

