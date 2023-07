POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim - Tankstellenmitarbeiter verhindert Betrug an Senior

Mainz (ots) - Ein 23-jähriger stürzt in der Mombacher Suderstraße und flüchtet zu Fuß vor der Polizei, nachdem er zuvor einen 150 ccm - Roller entwendet hatte. Gegen drei Uhr, am frühen Dienstagmorgen, hören Polizisten während einer Streifenfahrt im Mombacher Ortskern den Alarm eines Rollers und sehen kurz darauf einen Mann ohne Helm auf einem Roller an sich ...

mehr