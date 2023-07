POL-PPMZ: Mainz - Mombach - Rollerdieb flüchtet, stürzt und wird vorläufig festgenommen

Mainz (ots) - An mehreren Stellen hat die Mainzer Polizei in den letzten Tagen Verkehrskontrollen durchgeführt. Bereits am Freitag wurden unter dem Aspekt "Schulwegsicherheit" mit dem PKW ankommende Eltern auf die richtige Sicherung der Kinder in PKW kontrolliert. Bei 13 kontrollierten Fahrzeugen war in nur einem Fall ein Kind überhaupt nicht gesichert. Gegen den 42-jährigen Fahrer wird ein Bußgeldverfahren ...

