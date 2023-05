POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots) - Zwischen dem 19. und dem 26. Mai haben bislang unbekannte Täter versucht, in einen Container an der Straße Am Kohschultenhof in Lingen einzubrechen. Der Versuch misslang. Der Container wurde dabei zum Teil beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr