Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Raub

Meppen (ots)

Am Freitag kam es zu einem versuchten Raub in einer Bäckerfiliale an der Straße Markt in Meppen. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 17 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte die 64-jährige Verkäuferin mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau konnte vorbeilaufende Personen auf sich aufmerksam machen, woraufhin der Täter ohne Beute auf dem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchtete. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Täter wird als circa 40 Jahre alt und von korpulenter Statur beschrieben. Er soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und hat graue Haare. Er trug eine dunkle Jacke und Jeans. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

