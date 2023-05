Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - schwerer Verkehrsunfall auf der B 70

Lathen (ots)

Freitagmittag kam es gegen 12:53 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall auf der B70 in Höhe der Hermann-Kemper-Straße in Lathen, wobei eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 74-Jähriger mit seinem Ford auf der B 70 in Richtung Norden unterwegs und scherte zum Überholen aus. Ein 47-jähriger Fahrer fuhr zeitgleich mit seinem Pkw, Hyundai, in die gleiche Richtung und scherte ebenfalls aus, wobei es zu einem Zusammenstoß kam. Während der 74-Jährige in die Leitplanke fuhr und unverletzt blieb, fuhr der 47-Jährige einen Abgang hinunter und überschlug sich. Der 47 -jährige Fahrer wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr Lathen aus dem Pkw befreit. Der Hyundai-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Meppen gebracht. Die B 70 war für die Zeit der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt.

