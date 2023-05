Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Erfolgreicher Aktionstag für Berufskraftfahrer/innen und Unternehmer/innen

Wietmarschen

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim lud am Dienstag zu einem großen Aktionstag für Berufskraftfahrer/innen und Unternehmer/innen auf einem Rastplatz an der A31 ein. Neben Kontrollen standen persönliche Gespräche und attraktive Infostände im Mittelpunkt.

Polizeioberkommissar Malte Alexy und Kommissar Thomas Kollenberg organisieren regelmäßig den Fernfahrerstammtisch in Lohne und bieten dabei immer interessante Themen an. Diesmal boten sie den Truckern die Möglichkeit, am Stand "Coffee with a Cop" mit Polizei- und Verkehrssicherheitsexperten ins Gespräch zu kommen. Ihr Ziel war es, den Truckern nicht nur die Angst vor Kontrollen zu nehmen, sondern auch zu erfahren, was ihnen wichtig ist.

Ab zwölf Uhr wurden Polizeistreifen eingesetzt, um die in Richtung Norden fahrenden Lastwagen auf den Rastplatz zu leiten. Nachdem die Fahrzeuge die mobile Waage passiert hatten, wurden sie auf den ausgewiesenen Parkplätzen vom Team unter der Leitung von Hauptkommissar Albin Trüün begrüßt und kontrolliert. "Unser Fokus lag darauf, gemeinsam mit den Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern Fehlverhalten aufzudecken und sofort anzusprechen. Uns ging es um Prävention und nicht um Repressionen. Schwere Verstöße wurden jedoch geahndet."

An den Infoständen konnten die Besucher mithilfe des Gurtschlittens des Verkehrssicherheitsrats oder des Reaktions- und Überschlagsimulators mit Lkw-Kabine hautnah erleben, welche physischen und psychischen Kräfte auf einen Menschen wirken, wenn ein Lastwagen auf ein Hindernis auffährt, umkippt oder sich überschlägt. Die Fernfahrer stellten fest, dass der Sicherheitsgurt sie in einer sicheren Position hält und schützt. Die Sicherheitsexperten demonstrierten den Fahrern den sogenannten "toten Winkel". Oberkommissarin Andrea Möller von der Autobahnpolizei Winsen/Luhe, die bundesweit als Ansprechpartnerin für die Fernfahrerstammtische tätig ist, stellte die Initiative "DocStop e.V." vor und betonte: "Jeder gesunde Fahrer ist ein sicherer Fahrer". Der Verein setzt sich für eine verbesserte medizinische Versorgung für alle Berufskraftfahrer/innen ein. Möller hob hervor: "Wir wollen einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und einen humanen Arbeitsplatz für alle Kraftfahrer/innen im Transportgewerbe schaffen, die uns mit allem versorgen. Der Aktionstag Fernfahrerstammtisch der Polizei Emsland Grafschaft Bentheim war ein großer Erfolg. Die Veranstaltung trug dazu bei, das Bewusstsein für die Sicherheit im Straßenverkehr zu stärken und den Fernfahrerinnen und Fernfahrern wichtige Informationen und Unterstützung zu bieten.

