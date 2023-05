POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Emsbüren (ots) - Am Dienstag, zwischen 17.50 und 17.55 Uhr kam es in der Beestener Straße in Emsbüren zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf einem Parkplatz beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher, vermutlich beim Rangieren, einen schwarzen VW Passat, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

