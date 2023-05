Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:15 Uhr kam es in Lingener Ortsteil Bramsche auf der Straße Am Dallgraben zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer. Die beiden Jugendlichen sind kurz vor der Einmündung zum Kötterhook zusammengestoßen. Eine Jugendliche hat sich bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Beteiligten versäumten es, die Personalien auszutauschen. Der Jugendliche, der den Fuß- und Radweg entlang des Grabens parallel zum Kötterhook befuhr, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter Tel. 0591870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell