POL-BI: Bielefelder erliegt nach Brand seinen Verletzungen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Nach einem Wohnungsbrand am Samstag, 01.07.2023, erlag der Bewohner im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei Bielefeld ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rheinallee, nahe der Travestraße, gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehrmänner konnte den 59-jährigen Bewohner aus der Wohnung bergen. Nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand fahrlässig verursacht wurde.

