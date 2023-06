Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddieb wird bei Ladendiebstahl erwischt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Wenig glaubwürdig klang ein Bielefelder, als er bereits am Samstag, 10.06.2023, als ertappter Ladendieb äußerte, ein Mitarbeiter eines Discountmarkts habe ihm ein abnehmbares Pedelec-Display untergeschoben. Er wird verdächtigt, zuvor mit einem gestohlenen Pedelec zu dem Markt an der Heeper Straße gefahren zu sein.

Der Filialleiter des Discountmarkts, in Nähe der Einmündung der Holländische Straße, bemerkte gegen 15:20 Uhr nicht nur den Warendiebstahl in seinem Geschäft, sondern auch den Fahrradcomputer, den der 36-jährige Bielefelder Ladendieb in der Hand hielt. Auf dem Weg in ein Büro wollte der Dieb das Display loswerden und deponierte es auf einer Ablage.

Die gerufenen Streifenbeamten entdeckten auf dem Kundenparkplatz das zu dem Display gehörige unverschlossene Fahrrad. Der wegen Fahrraddiebstählen bekannte 36-Jährige verweigerte weitere Angaben zu Display und Fahrrad.

Bislang konnte die Polizei noch keinen Eigentümer des Pedelecs ermitteln. Es handelt sich um ein:

Weißes Kalkhoff "Endeabour 3" mit Tiefeinstieg und schwarzem Lenker und Sattel sowie schwarzen Schutzblechen. Mit dem passenden Eigentumsnachweis kann das Fahrrad abgeholt werden:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

