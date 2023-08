Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Überholvorgang auf Kreisstraße endet mit Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Freitag, 04.08.2023, gegen 17.50 Uhr, die Kreisstraße 6350 von Kandern kommend in Richtung Marzell und wollte Ortsausgang Kandern einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Während des Überholvorganges habe der 62-jährige Pkw-Fahrer auch beschleunigt. Der 27-Jährige musste seinen Überholvorgang abbrechen. Bei einem zweiten Versuch gelang es wohl dem 27-Jährigen den 62-Jährigen zu überholen, obwohl dieser abermals beschleunigt haben soll. Nach dem Überholvorgang habe der 27-jährige Pkw-Fahrer ohne ersichtlichen Grund gebremst, in deren Folge der 62-Jährige auf den Pkw des 27-Jährigen auffuhr. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw des 62-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell