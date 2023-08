Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Auffahrunfall auf der Autobahn A 98 - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag, 04.08.2023, gegen 16.15 Uhr, die Autobahn A 98 in Fahrtrichtung Lörrach, als sie zwischen der Anschlussstelle Binzen und Kandern verkehrsbedingt bremsen musste. Ein hinter ihr fahrender 40-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 56-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw der 56-Jährigen nach links abgewiesen und kam ins Schleudern. Noch auf dem linken Fahrstreifen drehte sich der Pkw um 180 Grad, kippte auf die rechte Fahrzeugseite, rutsche etwa 60 Meter über die Fahrbahn und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Mittelschutzplanke. An der Mittelschutzplanke kam der Pkw der 56-Jährigen entgegen der Fahrtrichtung wieder auf den Rädern zum Stehen. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 40-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, musste aber vor Ort medizinisch nicht versorgt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 22.500 Euro. Aufgrund der vielen Trümmerteilen musste die Fahrbahn längere Zeit komplett gesperrt werden. Zur Fahrbahnreinigung wurde eine Spezialfirma angefordert. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell