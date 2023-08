Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Platzverweis nicht befolgt - Widerstand geleistet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 05.08.2023, gegen 23.45 Uhr, wurde die Polizei in die Hauptstraße gerufen, da ein Gast in einer Gaststätte herumschrie und eine Schlägerei bevorstehen könne. Dem wohl stark alkoholisierten Gast wurde ein Platzverweis von der Polizei ausgesprochen, dem er keine Folge leistete. Beim Herausschieben aus der Gaststätte leistete der 22-jährige Gast Widerstand. Er schlug und trat nach den eingesetzten Beamten. Schlussendlich konnte der 22-Jährige geschlossen werden. Eine Polizeibeamtin sei leicht verletzt worden. Da weiter Störungen durch den 22-Jährigen zu befürchten waren, wurde dieser in Gewahrsam genommen und übernachtete beim Polizeirevier. Während des kompletten Zeitraum des Geschehens habe der 22-Jährige die eingesetzten Beamten in vielfältiger Weise beleidigt.

