Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Räucherstäbchen verursachen Feuerwehreinsatz - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Angezündete Räucherstäbchen in einer Zierpflanze verursachte am Montag, 07.08.2023, gegen 00.45 Uhr, in einem Hochhaus am Marktplatz einen größeren Feuerwehreinsatz. Nach einem Toilettengang bemerkte eine 30-jährige Frau die durch angezündete Räucherstäbchen in Flammen stehende Pflanze und verbrachte diese, sowie andere bereits entzündete Sachen, welche um die Pflanze herumstanden, auf den Balkon. Dort löschte die 30-Jährige mit einem Feuerlöscher die Flammen. Mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung wurde die 30-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Brand wurden Wände und der Boden verrußt. Es wird ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro angenommen. Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr war auch das Technische Hilfswerk im Einsatz.

