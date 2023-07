Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Heiligenfigur aus Kirche gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Kirchplatz, St.-Agatha-Kirche; Tatzeit: 23.07.23, zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr;

Am Sonntagmittag wurde aus der St.-Agatha-Kirche eine ca. 30 bis 40 cm große Heiligenfigur gestohlen. Die St.-Hubertus-Putte aus Holz stand auf einem ca. 2,5 m hohen Podest. Der Wert wird mit mehreren Hundert Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

