Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrerin erheblich alkoholisiert

Bocholt (ots)

Kontrollort: Bocholt, Westend; Kontrollzeit: 23.07.23, 18.30 Uhr:

Einen Zeugen lief sie beinahe um und beim Versuch, Alkohol zu kaufen, fiel sie zu Boden. Dies geschah auf dem Gelände bzw. in einer Tankstelle am Westend, so dass die Zeugen die Polizei informierten - schließlich war die 60-Jährige mit dem Pkw auf das Tankstellengelände gefahren. 2,6 Promille Blutalkoholkonzentration - auf diesen Wert lässt der durchgeführte Atemalkoholtest schließen. Die Einschätzung der Frau, sie können sicher noch Auto fahren, teilten die Beamten nicht. Sie leiteten ein Strafverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm der Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. (fr)

