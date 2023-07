POL-BOR: Bocholt - Ballenpresse brannte

Gronau (ots) - Brandort: Gronau, Laubstiege; Brandzeit: 22.07.2023, 22.20 Uhr; Passanten entdeckten in der Nacht zum Sonntag gegen 22.20 Uhr zwei brennende Papiercontainer an der Laubstiege und wählten den Notruf. Die Feuerwehr Gronau rückte aus und löschte das Feuer. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar ...

